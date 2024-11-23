путин странно вел себя во время заявления об ударе «Орешником». Фото:

https://racurs.ua/n201477-putin-stranno-vel-sebya-vo-vremya-zayavleniya-ob-udare-oreshnikom-po-dnepru-bild-video.html

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Президент рф володимир путін дивно поводився під час промови щодо застосування ракети «Орешнік».

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Так, увечері 21 листопада диктатор виступив із відеозверненням, заявивши, що по Дніпру вдарила новітня ракета середньої дальності «Орєшнік». Промова воєнного злочинця тривала 7 хвилин 45 секунд, але була одна дивна річ. На це звернули увагу журналісти видання Bild.

Зазначається, що за час промови путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями. Це доволі дивно, бо раніше диктатор активно та часто жестикулював під час звернень.

Експерти припускають, що ймовірно це звернення — відеомонтаж, а знерухомлені руки «прималювали» до тіла. Це могли зробити через хворобу путіна або щоб приховати його хвилювання.

Також Bild пише, що 22 листопада на нараді з керівництвом Міноборони путін вже перебирав пальцями аркуші з промовою і зрідка, але жестикулював.

Нагадаємо, 21 листопада рф вдарила ракетами по Дніпру. У Повітряних силах ЗСУ тоді заявили, що ворог атакував місто міжконтинентальною балістичною ракетою.

Того ж вечора російський диктатор володимир путін заявив, що росія атакувала Дніпро балістичною ракетою «Орешнік» і ця атака була випробуванням нового озброєння. А 22 листопада диктатор ще раз наголосив на новизні ракети і підкреслив про нібито запас таких ракет в армії рф.