https://racurs.ua/n201482-dron-s-ustanovlennym-avtomatom-dobival-rossiyskuu-pehotu-iz-vozduha-video-shturma-na-vremevskom.html

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Підрозділи президентської бригади зупинили російський штурм на Времівському напрямку в Донецькій області.

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Підготовка до відбиття штурму розпочалась після виявлення аеророзвідкою наступаючих підрозділів росіян, які здійснювали наступ на броньованій техніці з встановленим кустарно створеним антидроновим захистом.

Їх рух відбувався біля населеного пункту Велика Новосілка, де росіяни останнім часом постійно проводять штурмові дії в надії пробити оборону українських захисників.

Проведення цього штурму не стало винятком. Росіяни здійснили наступ на позиції оборонців із двох напрямків, де тримали оборону 3-й механізований батальйон та 20-й окремий батальйон спеціального призначення президентської бригади.

Основні втрати ворожим штурмовим групам були завдані підрозділами ударних БПЛА «Химери», «Булава» та «NOVA».

Завдяки активній роботі зовнішніх екіпажів, ворожу техніку було спалено або покинуто. Спроби ворога врятувати техніку також не вдалися, оскільки більшість вцілілої бронетехніки була добита дронами зі скидами.

Залишки російської піхоти через хаотичність дій почали тікати до найближчих лісосмуг, де по них почали відпрацьовувати міномети та дрони.

Новинкою у зачищенні лісосмуги став дрон із встановленим автоматом, який добивав російську піхоту з повітря. Дрон здійснював проліт над лісосмугою та обстрілював залишки росіян, які намагалися сховатись.

Його розробкою займались фахівці підрозділу «Булава», який наразі активно використовується проти ворога.