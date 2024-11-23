Минэнерго Украины: на этой неделе ЗАЭС дважды оказывалась на грани блэкаута из-за обстрелов

https://racurs.ua/n201494-minenergo-ukrainy-na-etoy-nedele-zaes-dvajdy-okazyvalas-na-grani-blekauta-iz-za-obstrelov.html

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Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією російських сил, за цей тиждень двічі опинялася на межі блекауту через постійні обстріли російських військових.

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Про це 23 листопада заявив український міністр енергетики Герман Галущенко.

Внаслідок обстрілу одну з ліній живлення ЗАЕС було пошкоджено, але, за даними Галущенка станом на суботу, енергетики відновили її роботу.

Міністр уточнив, що це високовольтна повітряна лінія, яка з'єднує ЗАЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Станція знову може отримувати електроенергію двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу, — сказав Галущенко.

Міністр додав, що ситуація на станції залишається загрозливою: