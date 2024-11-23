В россии уволили командующего группировкой «Юг». Фото:

https://racurs.ua/n201497-skryval-voennye-poteri-v-rf-uvolili-komanduuschego-gruppirovkoy-ug.html

Ракурс

Генерал-полковник армії рф Геннадій Анашкін зі скандалом звільнений з посади командувача угрупуванням військ «Південь».

.

Кадрове рішення було ухвалене вищим командуванням Збройних сил рф у суботу, 23 листопада. Анашкіна нібито запідозрили у приховуванні реального стану речей на Сіверському напрямку. Зокрема, він приховував реальні втрати загарбницької армії. Про це повідомив російський Telegram-канал Mash.

Російське керівництво наразі офіційно про відставку Анашкіна не повідомляло.

Як відомо, Анашкін з вересня 2021 року до січня 2022 року був командувачем військовим формуванням росії у Нагірному Карабаху. А з травня 2024 року року став тимчасовим командувачем військ Південного військового округу рф.

Нагадаємо, у серпні видання WSJ з посилання на власні джерела повідомляло, що за декілька місяців до прориву у Курській області, генерал Олександр Лапін розпустив раду, яка опікувалась захистом регіону. Внаслідок цього кордон залишився без оборони і цим скористалися Збройні сили України.