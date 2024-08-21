Напередодні українського наступу у Курській області російський генерал послабив кордон

https://racurs.ua/ua/n198506-naperedodni-ukrayinskogo-nastupu-u-kurskiy-oblasti-rosiyskyy-general-poslabyv-kordon.html

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Напередодні українського наступу у Курській області російський генерал послабив кордон

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WSJ з посилання на власні джерела пише, що за декілька місяців до прориву на Курщині, генерал Лапін розпустив раду, яка опікувалась захистом регіону. Внаслідок цього кордон залишився без оборони, — цим скористалися ЗСУ.

І під час наступу України росіяни залишилися без єдиного центру контролю. Тоді МВС, ФСБ та Міноборони Росії стали змагатися одне з одним, з’ясовуючи, хто головний. Це призвело до хаосу.

У WSJ наголосили, що причиною провалу оборони Курщини також стала критична нестача військових у регіоні.

Видання стверджує, що російський генерал знав про скупчення військ поблизу російського кордону, проте вирішив не посилювати охорону області.

Раніше Лапін очолював російські війська на Харківщині у вересні 2022 року, коли українській армії більше ніж за тиждень вдалося звільнити майже всю область.

У листопаді 2022 року Лапіна зняли з посади командувача військ Центрального військового округу, коли ЗСУ відвоювали території на північному сході України. Потім, у січні 2023 року, Лапін очолив Головний штаб Сухопутних військ і відповідав за оборону прикордоння РФ.