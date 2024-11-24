Кураховская ТЭС осталась без труб. Фото: Денис Казанский

https://racurs.ua/n201508-kurahovskaya-tes-ostalas-bez-trub-vse-razbombili-rossiyane-foto.html

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Курахівська ТЕС у Донецькій області повністю зруйнована російськими окупантами.

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Теплоелектростанція в прифронтовому Кураховому залишилася без труб. Спочатку окупанти знищили одну трубу, а потім решту. Електростанції більше немає. Про це український журналіст Денис Казанський 24 листопада повідомив у Telegram.

У рамках допомоги жителям Донбасу росія продовжує перетворювати регіон на мертву пустку, — зазначив він і опублікував фото зруйнованого об'єкту.

Напередодні російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Курахівській теплоелектростанції. Внаслідок бомбардування було зруйновано будівлю й труби ТЕС. Відео з моментом прильоту КАБа оприлюднив радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко у Telegram.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на начальника станції Анатолія Боричевського інформувало, що прифронтову Курахівську ТЕС у Донецькій області демонтували та розібрали на запчастини, щоб ремонтувати інші пошкоджені обстрілами електростанції. Роботи розпочалися навесні та закінчилися наприкінці літа.

Нагадаємо, у серпні влада Івано-Франківської області повідомляла, що Бурштинська ТЕС після серії російських атак не підлягає відновленню. Станцію окупанти атакували 12 разів. Через її руйнацію місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води.

Джерело: The Wall Street Journal