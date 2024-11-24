Опция получения разрешений на владение оружием может появиться в «Дії»

https://racurs.ua/n201531-v-diyi-poyavitsya-vozmojnost-polucheniya-razresheniy-na-vladenie-orujiem-mvd.html

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У застосунку «Дія» з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю.

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Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня», повідомляє прес-служба МВС.

Драп’ятий нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї. За його словами, це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Зазначається, що раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.