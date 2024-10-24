Сервис «Дія» пополнится шестью новыми услугами. Фото:

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Портал державних послуг «Дія» поповниться шістьма новими сервісами.

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Користувачі, зокрема, швидко пересилати документи, перевіряти акцизні марки й відомості про зброю. Майже щотижня влада запускає сервіси в «Дії» та постійно працює над розробкою нових послуг. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 24 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, одне з нововведень — відображення інформації про зброю і дозволи на володіння нею. За потреби користувачі зможуть замовити в застосунку витяг з Єдиного реєстру зброї.

Сервіс «еАкциз» дозволить перевірити легальність алкоголю або тютюну через сервіс держпослуг. В електронній системі з’являться відомості про продукцію.

Для юридичних осіб запустять сервіс «Дія.Підпис». Послуга працюватиме як звичайний «Дія.Підпис», але має спростити й прискорити роботу установ і компаній.

Також у переліку оновлень:

мультишеринг, за допомогою якого українці відправлятимуть копії одразу кількох документів, дДовідки пересилатимуться у кілька кліків;

сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець». Зараз фахівці працюють над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання протипожежних робіт;

повідомлення про проблеми зі зв’язком. У випадку знеструмлень через «Дію» можна буде повідомити про це, щоб регулятор міг вирішити ситуацію.

Федоров пообіцяв, що частину сервісів запустять вже незабаром.

Нагадаємо, 10 вересня на порталі «Дія» зʼявилася можливість додати три нових документи: свідоцтва про народження, шлюб і зміну імені. А 9 вересня у «Дії» офіційно запрацювала послуга шлюбу онлайн.