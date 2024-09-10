У «Дії» зʼявилася можливість додати три нових документи: свідоцтва про народження, шлюб і зміну імені

https://racurs.ua/ua/n199156-u-diyi-z-yavylasya-mojlyvist-dodaty-try-novyh-dokumenty.html

Ракурс

На порталі «Дія» 10 вересня зʼявилася можливість додати три нових документи: свідоцтва про народження, шлюб і зміну імені.

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Про це повідомила «Дія» у Фейсбук.

Переконайтеся, що використовуєте останню версію Дії та підтягуйте просто в смартфон свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Також спрощуємо процес додавання в Дію свідоцтва про народження дитини. Документ підтягуватиметься автоматично за податковим номером.

«Ракурс» писав, що 9 вересня у «Дії» офіційно запрацювала послуга шлюбу онлайн.

Дія узаконить ваше кохання за 30 хвилин. Тільки ви, партнер, смартфони й церемоніймейстер. Клік-клік — і ви чоловік та дружина.

Достатньо відкрити застосунок, зробити кілька кліків і вибрати дату. А потім просто за сповіщенням прийти на церемонію. Після реєстрації шлюбу свідоцтво підтягнеться в Дію за 24 години, а фізичний примірник надійде поштою.