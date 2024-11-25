«Хезболла» запустила по Израилю более 250 ракет и БпЛА, но «соглашение о перемирии очень близко»

"Хезболла" запустила по Израилю свыше 250 ракет и БпЛА.

https://racurs.ua/n201537-hezbolla-zapustila-po-izrailu-bolee-250-raket-i-bpla-no-soglashenie-o-peremirii-ochen-blizko.html

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«Хезболла» 24 листопада запустила по Ізраїлю понад 250 ракет та БпЛА, поранивши кількох людей.

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Times of Israel пише, що «Хезболла» випустила понад 250 ракет і безпілотників по північній і центральній частині Ізраїлю декількома залпами протягом попереднього дня, за даними військових і медиків.

На півночі Ізраїлю чоловік у віці 60 років отримав осколкове поранення в живіт під час роботи в полі в районі Кфар-Блюм, зараз він перебуває у госпіталі.

У Хайфі двоє чоловіків у віці близько п’ятдесяти років отримали легкі осколкові поранення під час ракетного обстрілу, ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Обстріл також завдав шкоди житловому будинку в цьому районі.

Раніше в неділю близько 7.30 ранку в результаті ракетного обстрілу Західної Галілеї осколковими пораненнями була поранена жінка у віці близько 50 років.

Удар ракети також завдав шкоди фабриці в північному місті Маалот-Таршиха.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час ранкової атаки було випущено близько 30 ракет і безпілотників, частина з яких була перехоплена засобами ППО.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що в бік центру країни з Лівану було випущено шість ракет, п’ять з яких були перехоплені засобами протиповітряної оборони. Шоста ракета впала на відкриту місцевість.

Приблизно о 13.00 по центральній частині Ізраїлю був випущений другий залп з восьми ракет, одна з яких впала в місті Петах-Тіква, а інша — в сільськогосподарській громаді Рінатія.

Увечері центральна частина Ізраїлю знову стала мішенню для обстрілу: було випущено кілька ракет, деякі з них були перехоплені, а інші впали на відкритій місцевості.

Більшість інших ракет, випущених по центру країни, були перехоплені. Наслідки, заподіяні атакою бойовиків «Хезболли», уточнюються.

Перспективи угоди

Тим часом ЗМІ пишуть, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ліванською «Хезболлою» «дуже близька».

У CNN повідомили, що угода «близька як ніколи», але вона ще не повністю сформована. Американські та ізраїльські офіційні особи попередили, що «зелене світло» посередники ще не отримали.