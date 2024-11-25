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Ночью ПВО сбила 71 дрон
Ночью ПВО сбила 71 дронhttps://racurs.ua/n201541-nochu-pvo-sbila-71-dron.htmlРакурс
Сили ППО збили 71 зі 145 російських дронів, запущених вночі по Україні.
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Дрони збивали у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
71 БпЛА локаційно втрачено через активну протидію РЕБ. Ще один безпілотник полетів у бік білорусі.
У Повітряних силах зазначили про зміни в російських атаках: якщо раніше дрони запускали зазвичай вночі, то тепер їх застосовують і протягом дня.
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