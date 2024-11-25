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Ракурс
Уночі ППО збила 71 дрон

Уночі ППО збила 71 дрон

25 лис 2024, 11:34
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Сили ППО збили 71 зі 145 російських дронів, запущених вночі по Україні.


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Дрони збивали у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

71 БпЛА локаційно втрачено через активну протидію РЕБ. Ще один безпілотник полетів у бік білорусі.

У Повітряних силах зазначили про зміни в російських атаках: якщо раніше дрони запускали зазвичай вночі, то тепер їх застосовують і протягом дня.

Джерело: Ракурс


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