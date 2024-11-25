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Клірик УПЦ МП був інформатором рф і шпигував за оборонцями Харкова
Клірик УПЦ МП був інформатором рф і шпигував за оборонцями Харковаhttps://racurs.ua/ua/n201540-kliryk-upc-mp-buv-informatorom-rf-i-shpyguvav-za-oboroncyamy-harkova.htmlРакурс
Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), який підозрюється у роботі на ворога.
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За матеріалами справи, на замовлення рф фігурант зливав інформацію про Сили оборони в регіоні. Зокрема, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова.
Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової.
Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом.
За наявною інформацією, окупанти планували використати ці розвіддані для підготовки ракетно-бомбових ударів по локаціях Сил оборони, які залучені до захисту Харкова.
Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла ворожим атакам завдяки своєчасному викриттю російського інформатора, документуванню його злочинів і затриманню.
За даними слідства, 43-річний протоієрей почав виконувати ворожі завдання у жовтні 2024 року. Він народився у Мелітополі і протягом 2009−2018 року перебував на території рф.
Згодом він приїхав до Харкова, де працював ІТ-фахівцем єпархіального управління УПЦ (МП) та був призначений настоятелем місцевого храму.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Також у нього виявлено російські рублі та кремлівські нагороди.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.