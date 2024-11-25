Депутаты «Грузинской мечты» признали полномочия парламента и устроили овацию Иванишвили

https://racurs.ua/n201547-deputaty-gruzinskoy-mechty-priznali-polnomochiya-parlamenta-i-ustroili-ovaciu-ivanishvili.html

Ракурс

Депутати партії «Грузинська мрія» одноосібно проголосували за визнання повноважень парламенту зі 150 депутатів, затвердила спікером свого представника та обрала голів усіх комітетів.

.

Про це повідомили JAM News та «Новости Грузия». На першому засіданні з’явилися лише 88 депутатів, усі — від партії влади. Голосування відбувалося на тлі масового протесту.

25 листопада «Грузинська мрія» зібрала перше засідання нового парламенту.

Жоден представник опозиції та президентка Саломе Зурабішвілі не долучився до цього засідання, а тисячі людей прийшли під парламент з протестом.

Російські раби просимо звільнити Грузію. Інакше проти вас буде вжито заходів, передбачених неписаними законами. Просимо не залишати на місці встановлення порядку залишки «російського закону», корумпованих суддів, пропагандистські медіазасоби та інші протиправні предмети. Просимо врахувати, що сила — у народі, — звернення з таким змістом звучить із мегафонів на площі перед парламентом Грузії, де відбувається перше засідання XI скликання.

Тим часом у залі влаштували овацію господарю партії «Грузинська мрія» Бідзіні Іванішвілі.

Я хочу особисто подякувати Бідзіну Іванішвілі, який дав нам можливість так сміливо і гордо сказати, що ми служимо своїй Батьківщині і ніколи не боятимемося, що цей основний напрямок нашої діяльності може опинитися під питанням, — сказав наприкінці засідання лідер парламентської більшості Мамука Мдинарадзе.

Після цього зал вибухнув оваціями — «Грузинська мрія» аплодувала Іванішвілі стоячи.