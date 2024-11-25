Рашисты планируют открыть «патриотический центр» в оккупированном Северодонецке, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n201563-razvorovali-sredstva-okkupanty-vovremya-ne-smogli-otkryt-patrioticheskiy-centr-v-severodonecke.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Сіверодонецьку на Луганщині російські загарбники планують відкрити міський центр так званого «патріотичного виховання».

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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Щоправда остаточної дати перерізання стрічок колаборанти не називають. Адже черговий кремлівський осередок пропаганди мав бути відкритий ще до 1 вересня. Та через традиційний деребан московських вливань у так звані «нові регіони рф» підрядники не можуть довести приміщення до пуття, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі центри «патріотичного» перевиховання українських дітей окупанти створюють по усіх тимчасово окупованих територіях України. Б

Більше того, на законодавчому рівні ворог планує затвердити способи примусового «патріотичного виховання» дітей та молоді. Для цього колаборанти Херсонщини зареєстрували у місцевій так званій думі законопроект «Про духовно-моральне та патріотичне виховання, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає допомогти виявляти посіпак кремля, які займаються «перевихованням» українських дітей, повідомляючи інформацію про ворога та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.