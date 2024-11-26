Великобритания тайно передала Украине десятки ракет Storm Shadow. Фото:

https://racurs.ua/n201568-velikobritaniya-tayno-peredala-ukraine-desyatki-raket-storm-shadow-bloomberg.html

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Велика Британія нещодавно передала Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

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Постачання цього озброєння відбулося таємно й відбулося ще до рішення Лондона та Вашингтона скасувати обмеження для Сил оборони України на використання даного озброєння по території країни-агресора росії. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Посадовці, які обізнані з цим питанням, йдеться про передачу українській стороні «десятків крилатих ракет Storm Shadow». Однак ці джерела відмовилися повідомити, коли саме прибули ракети, або назвати точну кількість. Вони послалися на безпекові питання.

Поставки, про які публічно не оголошувалося, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, — зазначив він.

Нагадаємо, 25 листопада президент США Джо Байден зробив офіційну заяву про скасування обмеження на застосування Україною американських ракет більшої дальності ATACMS по об'єктах вглибині російської федерації.

Джерело: Bloomberg