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Ракурс
Новый батальон полиции "Донечина" получил итальянские БТР VCC-2

Новый батальон полиции «Донечина» получил итальянские БТР VCC-2 (ФОТО)

26 ноя 2024, 18:14
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Італійські гусеничні бронетранспортери VCC-2 надійшли на озброєння новосформованого батальйону спеціального призначення «Донеччина» Національної поліції України.


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Це помітив дослідник історії бронетехніки Андрій Тарасенко.

VCC-2 являє собою італійську варіацію американського гусеничного бронетранспортера М113А1, який відрізняється додатковим 6-мм захистом по бортах.

Крім того, на кожному з бортів італійського бронетранспортера встановлено по дві амбразури та два віконця з бронескла.

Додатково VСC-2 можна ідентифікувати за кулеметною баштою відкритого типу. Відомо, що італійці переобладнали у VCC-2 від 1160 до 1200 бронетранспортерів М113А1.

Батальйон «Донеччина» -- новосформований та стрілецький. Підрозділ поліції особливого призначення Донеччини вирушив на передову для виконання бойових завдань. До складу батальйону увійшли співробітники різних служб: оперативники, слідчі, дільничні офіцери тощо.

Усі добровольці мають досвід роботи під бомбардуваннями, а деякі брали участь у бойових діях від 2014 року.

Источник: Ракурс


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