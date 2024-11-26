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россия обстреливает Украину из стратегических бомбардировщиков, которые ей отдали 25 лет назад

россия обстреливает Украину из стратегических бомбардировщиков, которые ей отдали 25 лет назад (ВИДЕО)

26 ноя 2024, 19:49
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росія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала їй 25 років тому.


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Передача Ту-160 та Ту-95МС відбулася після підписання угоди між Кабміном і урядом рф в 1999 році, в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

«Схеми» розшукали в архіві цю угоду з номерами бомбардувальників, проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і співставили з номерами бортів, які, за даними ГУР, використовує армія рф.

Журналісти з’ясували: щонайменше шість літаків, які раніше належали Україні, нині — у бойовому складі авіації рф.

Крім літаків, ще передали понад півтисячі ракет (якими рф цілить по Україні нині) і обладнання — все це за 275 млн дол. для списання газових боргів. Майже через 20 років спецкомісія дійде висновку — Україна втратила від цієї угоди близько 2,5 млрд дол.

Источник: Ракурс


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