Совет Украина-НАТО собрался из-за запуска рф баллистической ракеты «Орешник» - "Искали творческие решения"

https://racurs.ua/n201596-sovet-ukraina-nato-sobralsya-iz-za-zapuska-rf-ballisticheskoy-rakety-oreshnik-iskali.html

Ракурс

Рада Україна-НАТО зібралася через запуск рф балістичної ракети «Орєшнік».

.

Атака, яка була спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба росії тероризувати цивільне населення в Україні і залякати тих, хто підтримує Україну, яка захищається від незаконної і неспровокованої агресії росії, — додали в НАТО.

Там також зазначили, що застосування рф експериментальної балістичної ракети «не змінить хід конфлікту і не відверне союзників НАТО від підтримки України».

На засіданні Ради Україна-НАТО шукали «творчі рішення» для підтримки Києва. Про це розповів посол Литви при НАТО Девідас Матуліоніс у коментарі «Радіо Свобода».

Надзвичайне засідання було присвячене останньому застосуванню росією нової ракети для удару по Україні. За словами дипломата, підсумком зустрічі було те, що НАТО продовжить нарощувати підтримку Україні, і «путін нас не залякає".

Місія України при НАТО повідомила, що до засідання Ради в режимі онлайн приєдналися начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та виконувач обов’язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко.

На удар по Дніпру також відреагувала група країн G7, запевнивши у продовженні підтримки Україні.