Соглашение о прекращении огня в Ливане - как договорились Израиль и "Хезболла"

https://racurs.ua/n201600-soglashenie-o-prekraschenii-ognya-v-livane-kak-dogovorilis-izrail-i-hezbolla.html

Ракурс

Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про перемир’я щодо припинення вогню в Лівані.

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Про це повідомив 26 листопада президент США Джо Байден. Посередником виступила також Франція.

За його словами, з початку війни понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.

Давайте прояснимо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати, — сказав Байден.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що уряд країни розгляне угоду про припинення вогню в Лівані. За його словами, будь-які спроби «Хезболли» переозброїтися будуть порушенням договору — у такому випадку Ізраїль атакуватиме.