Ракурсhttps://racurs.ua/
Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про перемир'я щодо припинення вогню в Лівані
Угода про припинення вогню в Лівані — як домовилися Ізраїль та «Хезболла»https://racurs.ua/ua/n201600-ugoda-pro-prypynennya-vognu-v-livani-yak-domovylysya-izrayil-ta-hezbolla.htmlРакурс
Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про перемир’я щодо припинення вогню в Лівані.
.
Про це повідомив 26 листопада президент США Джо Байден. Посередником виступила також Франція.
За його словами, з початку війни понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.
Давайте прояснимо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати, — сказав Байден.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що уряд країни розгляне угоду про припинення вогню в Лівані. За його словами, будь-які спроби «Хезболли» переозброїтися будуть порушенням договору — у такому випадку Ізраїль атакуватиме.
Угоду можна виконати, і ми її виконаємо, — сказав Нетаньягу.
Угода нібито почне діяти від 10 ранку 27 листопада.
Згідно з домовленостями, Ізраїль виведе війська з Лівану протягом 60 днів, а «Хезболла» відведе сили на північ від річки Літані. На кордоні буде розміщено 10 тис. ліванських військових, а США та інші країни нададуть допомогу в посиленні боєздатності ліванської армії.
Очікується, що угода дозволить повернути на північ Ізраїлю 60 тис. евакуйованих громадян.