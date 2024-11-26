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Ракурс
Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про перемир'я щодо припинення вогню в Лівані

Угода про припинення вогню в Лівані — як домовилися Ізраїль та «Хезболла»

26 лис 2024, 22:57
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Ізраїль і «Хезболла» офіційно прийняли угоду про перемир’я щодо припинення вогню в Лівані.


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Про це повідомив 26 листопада президент США Джо Байден. Посередником виступила також Франція.

За його словами, з початку війни понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.

Давайте прояснимо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати, — сказав Байден.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що уряд країни розгляне угоду про припинення вогню в Лівані. За його словами, будь-які спроби «Хезболли» переозброїтися будуть порушенням договору — у такому випадку Ізраїль атакуватиме.

Угоду можна виконати, і ми її виконаємо, — сказав Нетаньягу.

Угода нібито почне діяти від 10 ранку 27 листопада.

Згідно з домовленостями, Ізраїль виведе війська з Лівану протягом 60 днів, а «Хезболла» відведе сили на північ від річки Літані. На кордоні буде розміщено 10 тис. ліванських військових, а США та інші країни нададуть допомогу в посиленні боєздатності ліванської армії.

Очікується, що угода дозволить повернути на північ Ізраїлю 60 тис. евакуйованих громадян.

Джерело: Ракурс


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