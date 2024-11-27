Агент ФСБ хотел обесточить военный аэродром. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська ФСБ планувала масштабну диверсію на території Кіровоградщини.

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Російський агента намагався спалити електропідстанцію, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об'єкти регіону. Зловмисником виявився 21-річний місцевий житель, якого у серпні 2024 року дистанційно завербувала російська спецслужба, коли молодик писав прокремлівські коментарі у Телеграм-каналах країни-агресора. Про це 27 листопада повідомив прес-центр СБУ.

Після виконання тестових завдань окупанти наказали зраднику проникнути на територію ключової електропідстанції Кіровоградщини та підпалити її за допомогою легкозаймистої суміші, а потім відзняти загоряння. Ця станція живила військовий аеродром. За це росіяни обіцяли йому заплатити 200 тис. російських рублів.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 російські агенти вчинили теракт біля районного управління поліції у Житомирі — підірвали вибуховий пристрій. Постраждав правоохоронець. СБУ та Нацполіція вже затримали п’ятьох агентів рф.