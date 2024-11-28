США готовят пакет военной помощи для Украины на 725 млн, вооружения возьмут с армейских складов

США готовят пакет военной помощи для Украины на 725 млн, вооружение возьмут с армейских складов

https://racurs.ua/n201632-ssha-gotovyat-paket-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-na-725-mln-voorujeniya-vozmut-s-armeyskih-skladov.html

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США планують надати Україні новий пакет допомоги обсягом 725 млн дол.

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Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Серед планованих поставок: протитанкова зброя, протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

Цей пакет стане найбільшим з числа президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA).

Раніше такі пакети зазвичай становили 125−250 млн, а наразі у Байдена є доступ до ще 4−5 млрд PDA, схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Озброєння візьмуть зі складів армії США.