США готують пакет військової допомоги для України на 725 млн, озброєння візьмуть зі складів

https://racurs.ua/ua/n201632-ssha-gotuut-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-725-mln-ozbroiennya-vizmut-zi-skladiv.html

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США планують надати Україні новий пакет допомоги обсягом 725 млн дол.

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Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Серед планованих поставок: протитанкова зброя, протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.

Цей пакет стане найбільшим з числа президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA).

Раніше такі пакети зазвичай становили 125−250 млн, а наразі у Байдена є доступ до ще 4−5 млрд PDA, схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Озброєння візьмуть зі складів армії США.