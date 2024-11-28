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США готують пакет військової допомоги для України на 725 млн, озброєння візьмуть зі складів
США готують пакет військової допомоги для України на 725 млн, озброєння візьмуть з армійських складівhttps://racurs.ua/ua/n201632-ssha-gotuut-paket-viyskovoyi-dopomogy-dlya-ukrayiny-na-725-mln-ozbroiennya-vizmut-zi-skladiv.htmlРакурс
США планують надати Україні новий пакет допомоги обсягом 725 млн дол.
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Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Серед планованих поставок: протитанкова зброя, протипіхотні міни, безпілотники, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, касетні боєприпаси, які можуть використовуватися у ракетах GMLRS.
Цей пакет стане найбільшим з числа президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA).
Раніше такі пакети зазвичай становили 125−250 млн, а наразі у Байдена є доступ до ще 4−5 млрд PDA, схвалених Конгресом, які він, як очікується, використає до того, як Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.
Озброєння візьмуть зі складів армії США.
Офіційне повідомлення Конгресу про пакет озброєнь може надійти вже в понеділок. Зміст і розмір пакету може змінитися в найближчі дні перед очікуваним підписом Байдена, — сказав один з чиновників в коментарі Reuters.