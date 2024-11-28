россия ударила двумя волнами ракет по энергетике Украины

https://racurs.ua/n201631-rossiya-udarila-dvumya-volnami-raket-po-energetike-ukrainy.html

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Росіяни у ніч на 28 листопада та уранці четверга розпочали нову масовану ракетну атаку на Україну.

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Перша хвиля удару відбувалася за допомогою пусків крилатих ракет «Калібр», водночас російські нацисти підняи у повітря 12 бомбарувальників, з яких 7.00 запустили решту крилатих ракет. Після 8.00 вони долетіли до українських міст, працювала ППО.

Вибухи спочатку пролунали на Волині відомо. На Сумщині також є приліт ракети по інфраструктурі Шосткинської громади.

Три вибухи в районі 6.00 пролунали й у Харкові. За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.

Українська енергетика під масованим ударом рф, повідомив міністр Галущенко. За його даними, атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла.

На Волині діють екстренні відключення світла, повідомив голова ОВА Іван Рудницький. Попередньо, під час ракетної атаки рф у Луцьку ніхто не травмувався, повідомивміський голова Поліщук. З його слів, на місці влучань працюють усі екстрені служби. Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть «пункти незламності».