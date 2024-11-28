росія вдарила двома хвилями ракет по енергетиці України

https://racurs.ua/ua/n201631-rosiya-vdaryla-dvoma-hvylyamy-raket-po-energetyci-ukrayiny.html

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Росіяни у ніч на 28 листопада та уранці четверга розпочали нову масовану ракетну атаку на Україну.

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Перша хвиля удару відбувалася за допомогою пусків крилатих ракет «Калібр», водночас російські нацисти підняи у повітря 12 бомбарувальників, з яких 7.00 запустили решту крилатих ракет. Після 8.00 вони долетіли до українських міст, працювала ППО.

Вибухи спочатку пролунали на Волині та у Рівному. На Сумщині також є приліт ракети по інфраструктурі Шосткинської громади.

Три вибухи в районі 6.00 пролунали й у Харкові. За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.

Українська енергетика під масованим ударом рф, повідомив міністр Галущенко. За його даними, атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні. Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла.

Рівнеоблводоканал попросив споживачів зробити запаси води. В обласному центрі перекритий рух вулицею Млинівською у Рівному: від Луцького кільця до вулиці Білої.

На Волині діють екстренні відключення світла, повідомив голова ОВА Іван Рудницький. Попередньо, під час ракетної атаки рф у Луцьку ніхто не травмувався, повідомивміський голова Поліщук. З його слів, на місці влучань працюють усі екстрені служби. Учнів першої зміни перевели на дистанційне навчання, в усіх навчальних закладах працюватимуть «пункти незламності».