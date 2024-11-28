Удар по энергетике – куда прилетели российские ракеты 28 ноября

https://racurs.ua/n201633-udar-po-energetike-kuda-prileteli-rossiyskie-rakety-28-noyabrya.html

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Російські нацисти уранці 28 листопада атакували Україну ракетами. Більшість ударів припало на захід країни.

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У Дарницькому районі Києва виявили падіння уламків збитих ракет, повідомили в КМВА. Попередньо, на територію підприємства. Також пошкоджені господарчі будівлі та вантажне авто. Обійшлося без пожежі та травмованих.

Армія рф атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.

У Вінницькій області внаслідок атаки травмована жінка. Також пошкоджені будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнуло авто, повідомили в ОВА.

На Рівненщині 280 тис. людей залишились без світла через російську атаку. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.

У Луцьку частина міста залишилася без світла, не курсують тролейбуси. У Миколаєві також не працює електротранспорт.

Війська рф ракетами атакували одне з цивільних підприємств у Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, інформація про поранених не надходила.

Через знеструмлення окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються шість поїздів, повідомили в Укрзалізниці. Там працюють резервні тепловози. У компанії додали, що відставання від графіка поступово скорочуватимуть.