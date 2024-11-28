Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст и призывать больше людей, — советник Зеленского

Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст и призывать больше людей, — советник Зеленского

28 ноя 2024, 09:39
999

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів на заклики США до зниження мобілізаційного віку в Україні.


.

Він зазначив, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

Він додав, що «партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальним виконанням».

Як раніш писало агентство АР, представник адміністрації Джозефа Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

За його словами, «чиста математика» ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров