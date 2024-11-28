Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст и призывать больше людей, — советник Зеленского

https://racurs.ua/n201635-ukraine-net-smysla-snijat-mobilizacionnyy-vozrast-i-prizyvat-bolshe-ludey-sovetnik-zelenskogo.html

Ракурс

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів на заклики США до зниження мобілізаційного віку в Україні.

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Він зазначив, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

Він додав, що «партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальним виконанням».

Як раніш писало агентство АР, представник адміністрації Джозефа Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

За його словами, «чиста математика» ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.