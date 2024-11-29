Массовые протесты в Тбилиси. Фото: «Радио свобода»

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Масові протести виникли в Тбілісі напередодні через відмову влади починати переговори про вступ до Євросоюзу.

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Минулої ночі, 29 листопада, грузинські силовики почали розгін мітингів. Для розгону протестувальників поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ. Активісти натомість намагалися спорудити барикади біля будівлі парламенту, аби захистися від силовиків, та кидали в них яйцями. Про це пишуть грузинська служба «Радіо Свобода», проєкт «Эхо Кавказа» та News Georgia.

Згодом правоохоронці все ж змогли відтіснити мітингарів від будівлі парламенту. Згодом між активістами та силовиками почалися сутички, а деяких протестувальників затримали.

Повідомляється про поранення кількох протестувальників, зокрема журналістів, які працювали на місці події.

За інформацією ЗМІ, наступна акція протесту має відбутися 29 листопада о 19.00.

Нагадаємо, 28 листопада Європейський парламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові. Депутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня й наголосили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу».

Після цього грузинський прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин щодо вступу в Європейський Союз до 2028 року та від будь-яких бюджетних грантів з боку Євросоюзу.

Джерела: «Радіо Свобода», «Эхо Кавказа», News Georgia