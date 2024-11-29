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Ракурс
На оккупированных территориях усиливают репрессии, фото: ГТКР «Калуга»

Рашисты усилили репрессии на ВОТ Луганщины — ОВА

29 ноя 2024, 15:56
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На тимчасово окупованій Луганщині представники російських силових структур у 2024 році посилили репресивні заходи щодо місцевого населення.


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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що вибір рашистами жертви не залежить від наявності чи відсутності російського паспорта:

  • здебільшого місцевих звинувачують у роботі на українські спецслужби, участі у терористичних організаціях чи їх фінансуванні, співробітництві з іншими державами;
  • крім того, луганчанам приписують розпалювання ненависті чи то неповідомлення окупантів про осіб, які нібито скоїли злочин за законодавством рф.

Під останнє може підпасти майже кожен, хто залишився в окупації, — наголошують в ОВА. — Особливо у період постійного посилення кремлем репресивного механізму і відсутності у більшості населення доступу до інтернету, що не дає можливості оперативно слідкувати за змінами у законах рф.

За інформацією ОВА, лише за два останні місяці на окупованій Луганщині загарбники відкрили 68 кримінальних проваджень із зазначених приводів.

Силовики з росії, які приїздять в регіон у відрядження, у такий спосіб намагаються усіляко проявити себе і покращити статистику органів, які вони представляють, нехтуючи людськими долями, — зазначають в Луганській ОВА.

Источник: Ракурс


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