В Николаеве вторые сутки нет электроэнергии, фото: Николаевская ОВА

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Ракурс

Миколаїв вже другу добу залишається без електроенергії через атаку рашистів по енергосистемі.

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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич,

Наші енергетики роблять все та шукають шляхи вирішення, аби відновити електропостачання. Наш комунальні служби на місцях. Ми працюємо, щоб забезпечити місто і теплом, і водою. Проте не забувайте, що ця робота також залежить від електроенергії, — наголоси він.

Сєнкевич зазначив, що в місті продовжує працювати комунальний транспорт — на маршрути випустили додаткові, а також курсують тролейбуси з автономним ходом у 20 км.

Крім того, у штатному режимі працюють усі медичні заклади Миколаєва.

Ми розгорнули пункти обігріву, де ви можете підзарядити свої мобільні пристрої. Також працюють точки видачі води, де ви можете набрати очищену воду, — зазначив він.

Також Сєнкевич повідомив, що через вимкнення електроенергії є проблеми з роботою світлофорів.

44 світлофори у Миколаєві обладнанні джерелами безперебійного живлення, тобто можуть працювати під час відключень світла вісім, а іноді і більше годин. Але! Ці джерела також потребують підзарядки. Вчора світлофори працювали понад 8 годин, а подекуди і 12 годин — на скільки вистачило потужності, — розповів він.

Тож наразі на жвавих ділянках руху працюють регулювальники.