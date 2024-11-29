Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Михаил Драпатый, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n201684-zelenskiy-naznachil-novogo-komanduuschego-suhoputnymi-voyskami.html

Ракурс

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено Михайла Драпатого.

.

Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, — зазначив Зеленський.

У 2014 році Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який під його командуванням у травні 2014 року увійшов у Маріуполь.

Тоді він на місці командира БМП вів колону з чотирьох машин та прорвав барикаду проросійських сил. Цей момент потрапив на відео.

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ. У травні 2024 року він став новим командувачем оперативно-тактичного угруповання військ «Харків», а згодом очолив ОТУ «Луганськ».

З лютого 2024 року командувачем Сухопутних військ ЗСУ був генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім того, заступником Головнокомандувача Збройних Сил призначений Олег Апостол.