Сирийские повстанцы вошли в Алеппо, фото: РИА Новости

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Сирійська влада закрила аеропорт Алеппо, а також усі дороги, що ведуть у місто, оскільки повстанці, котрі борються проти проросійського диктатора Башара Асада, стверджують, що дійшли до центру міста.

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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у військових колах.

Зазначається, що цього тижня опозиційні сили на чолі з ісламістською бойовою групою «Хаят Тахрір аль-Шам» здійснили несподіваний наступ на урядові сили та досягли Алеппо майже десятиліття після того, як їх витіснили звідти Асад та його союзники.

За інформацією джерел агентства, росія — один із ключових союзників Асада — пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу. Очікується, що нове обладнання почне надходити протягом наступних 72 годин. Cирійська армія отримала наказ про «безпечний вихід» з основних районів міста, в які увійшли повстанці.

Командир повстанської бригади «Джейш аль-Ізза» Мустафа Абдул Джабер заявив, що швидкому просуванню сприяв брак живої сили противника, якого підтримує Іран. Союзники Ірану в регіоні зазнали низки ударів з боку Ізраїлю на тлі розширення конфлікту у Газі на Близькому Сході.

Повстанці заявили, що їхній наступ став відповіддю на посилені удари в останні тижні проти цивільних осіб, котрі здійснювали російські та сирійські ВПС по районах, що утримуються опозиційними силами.

Джерела агентства повідомили, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала «зелене світло» для цього наступу. Проте у МЗС Туреччини вчора, 29 листопада, заявили, що країна прагне уникнути більшої нестабільності в регіоні і попередили, що нещодавні напади підривають домовленості про деескалацію.

Атака є найбільшою з березня 2020 року, коли росія та Туреччина домовилися про угоду про деескалацію конфлікту.

Джерело: Reuters