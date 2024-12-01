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Ночная атака дронов - на Киев упали обломки сбитых "шахедов"
Ночная атака дронов — на Киев упали обломки сбитых «шахедов»https://racurs.ua/n201724-nochnaya-ataka-dronov-na-kiev-upali-oblomki-sbityh-shahedov.htmlРакурс
У ніч на 1 грудня збройні сили росії в черговий раз атакували Київ безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.
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Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксували падіння уламків в Голосіївському районі. Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.
За даними оперативного зведення на цю хвлину — в місті без постраждалих. Але інформацію постійно оновлюють та уточнюють. Також у мережі публікували відео пожежі на території ринку в Оболонському районі. Однак мер столиці Віталій Кличко запевнив, що загоряння не повʼязане з російською атакою.
Також у мережі публікували відео пожежі на території ринку в Оболонському районі. Однак мер столиці Віталій Кличко запевнив, що загоряння не повʼязане з російською атакою.
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