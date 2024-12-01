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Ракурс
Нічна атака дронів - на Київ впали уламки збитих "шахедів"

Нічна атака дронів — на Київ впали уламки збитих «шахедів»

1 гру 2024, 08:14
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У ніч на 1 грудня збройні сили росії в черговий раз атакували Київ безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці.


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Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксували падіння уламків в Голосіївському районі. Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

За даними оперативного зведення на цю хвлину — в місті без постраждалих. Але інформацію постійно оновлюють та уточнюють. Також у мережі публікували відео пожежі на території ринку в Оболонському районі. Однак мер столиці Віталій Кличко запевнив, що загоряння не повʼязане з російською атакою.

Також у мережі публікували відео пожежі на території ринку в Оболонському районі. Однак мер столиці Віталій Кличко запевнив, що загоряння не повʼязане з російською атакою.

Джерело: Ракурс


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