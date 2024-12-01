Спецназ водометами и газом разгонял протесты возле парламента в Тбилиси, люди вернулись на баррикады

https://racurs.ua/n201725-specnaz-vodometami-i-gazom-razgonyal-protesty-vozle-parlamenta-v-tbilisi-ludi-vernulis.html

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Протестувальники в Грузії уранці 1 грудня зайняли перехрестя біля першого корпусу Тбіліського держуніверситету.

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Акція протесту триває, незважаючи на затримання та спроби розгону. Учасники акції протесту вітають один одного з перемогою та гріються біля вогнищ.

Це вже четвертий день мітингів проти влади.

Як пише Sova, учасники акції протесту вітають один одного із перемогою. Перша ніч, за три доби, коли їм удалося вистояти. Зараз усі гріються біля вогнищ на Мелікішвілі та Чавчавадзе.

Громадяни, що зібралися перед будинком парламенту, пересунулися до будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе. Вони перекрили проїжджу частину шосе, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, що останні три ночі мітинг проходив у центрі Тбілісі, у районі будівлі парламенту. Причина — зупинення відносин з ЄС 2028 року, а також відмова від фінансових грантів.

Лише за перші дві ночі поліція заарештувала близько 150 людей. Під час затримання співробітники застосовували силу проти затриманих. Серед поранених та заарештованих також журналісти.

За даними МВС, в результаті дій протестувальників постраждали 42 їхні співробітники. Демонстранти застосовували піротехніку проти поліції.

У ніч з 30 листопада на 1 грудня учасники мітингу застосували піротехніку та розбили шибки, розташовані на першому поверсі будівлі парламенту. Для їхнього розгону поліція застосувала електрошокери та сльозогінний газ.

Використовуючи спецзасоби, поліція кілька разів намагалася розігнати мітинг, але ж частина громадян не розійшлася. Використовуючи поліцейські сили, поліцейські відігнали їх від проспекту Руставелі, звідки вони рушили на проспект Чавчавадзе через вулицю Мелікішвілі.

Згодом пожежники на одній з вулиць спустили воду з машини, підтримуючи протестувальників. Ця вода призначена для водометів.

МВС прокоментувало епізод із пожежниками.

До Центру державного управління 112 надійшло повідомлення про те, що в розташованому на площі Республіки, біля готелю Radisson, кафе «Гвіно» сталася пожежа. За заявою МВС, пожежники були змушені вийти з автомобіля та злити запас води, призначений для гасіння пожежі, — ідеться в заяві МВС.

Щоб захистити людей від спецназу у кількох місцях автомобілі перекрили дорогу для водометів та спецтехніки.