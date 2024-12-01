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Зимнюю "єПідтримку" можно получить в "Дії" до 28 февраля
Зимнюю «єПідтримку» можно получить в «Дії» до 28 февраляhttps://racurs.ua/n201732-zimnuu-iepidtrimku-mojno-poluchit-v-diyi-do-28-fevralya.htmlРакурс
У перший день зими стартував проєкт «Зимова єПідтримка».
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У Мінекономіки, яке модерує проєкт, розповіли, що допомога від держави за програмою є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.
Тисячу гривень можна отримати від держави на картку Національний кешбек у Дії. Допомога доступна як для дорослих, так і для дітей.
Міністерство повідомило алгоритм оформлення допомоги через «Дію». Для цього:
- оновіть Дію. Зайдіть у застосунок та натисніть — Сервіси — Зимова єПідтримка
- заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу
- відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть «Замовити виплату» та «Надіслати».
Якщо ви не користуєтеся «Дією» або не маєте картки платника податків, отримати 1000 грн можна у відділеннях Укрпошти або в банку-партнері.
Кошти можна буде витратити на книги, ліки, комуналку, лікарів та юристів, освіту, спорт, проїзд, страхування, мобільний зв’язок, а також донати на UNITED24. Витратити гроші потрібно буде до 31 грудня 2025 року.
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