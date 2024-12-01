Зимнюю "єПідтримку" можно получить в "Дії" до 28 февраля

https://racurs.ua/n201732-zimnuu-iepidtrimku-mojno-poluchit-v-diyi-do-28-fevralya.html

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У перший день зими стартував проєкт «Зимова єПідтримка».

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У Мінекономіки, яке модерує проєкт, розповіли, що допомога від держави за програмою є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.

Тисячу гривень можна отримати від держави на картку Національний кешбек у Дії. Допомога доступна як для дорослих, так і для дітей.

Міністерство повідомило алгоритм оформлення допомоги через «Дію». Для цього:

оновіть Дію. Зайдіть у застосунок та натисніть — Сервіси — Зимова єПідтримка

заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу

відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть «Замовити виплату» та «Надіслати».

Якщо ви не користуєтеся «Дією» або не маєте картки платника податків, отримати 1000 грн можна у відділеннях Укрпошти або в банку-партнері.

Кошти можна буде витратити на книги, ліки, комуналку, лікарів та юристів, освіту, спорт, проїзд, страхування, мобільний зв’язок, а також донати на UNITED24. Витратити гроші потрібно буде до 31 грудня 2025 року.