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Зимову єПідтримку можна отримати через Дію до 28 лютого
Зимову єПідтримку можна отримати у «Дії» до 28 лютогоhttps://racurs.ua/ua/n201732-zymovu-iepidtrymku-mojna-otrymaty-u-diyi-do-28-lutogo.htmlРакурс
У перший день зими стартував проєкт «Зимова єПідтримка».
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У Мінекономіки, яке модерує проєкт, розповіли, що допомога від держави за програмою є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні, в тому числі дітям.
Тисячу гривень можна отримати від держави на картку Національний кешбек у Дії. Допомога доступна як для дорослих, так і для дітей.
Міністерство повідомило алгоритм оформлення допомоги через «Дію». Для цього:
- оновіть Дію. Зайдіть у застосунок та натисніть — Сервіси — Зимова єПідтримка
- заповніть заяву на себе та дітей, якщо хочете отримати на них допомогу
- відкрийте картку Національний кешбек або оберіть серед доступних, натисніть «Замовити виплату» та «Надіслати».
Якщо ви не користуєтеся «Дією» або не маєте картки платника податків, отримати 1000 грн можна у відділеннях Укрпошти або в банку-партнері.
Кошти можна буде витратити на книги, ліки, комуналку, лікарів та юристів, освіту, спорт, проїзд, страхування, мобільний зв’язок, а також донати на UNITED24. Витратити гроші потрібно буде до 31 грудня 2025 року.