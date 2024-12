Топ-посадовці ЄС без анонсу прибули до Києва

Високопосадовці ЄС прибули до Києва уранці 1 грудня.

.

З візитом до України приїхали президент Європейської Ради Антоніу Кошта, керівниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Про поїздку це у соцмережі Х Кошта повідомив вранці у неділю, 1 грудня.

У Києві запланована зустріч топпосадовців ЄС з президентом України Володимиром Зеленським, а також членами уряду, парламенту та представниками громадянського суспільства.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7