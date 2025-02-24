Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
До Києва на треті роковини великої війни прибувають світові лідери

До Києва на треті роковини великої війни прибувають світові лідери

24 лют 2025, 08:24
999

До Києва уранці 24 лютого прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта.

У треті роковини початку повномасштабної агресії рф у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Також у Києві зустріли премʼєра Канади Трюдо, президентів Литви і Латвії — Науседу і Рінкевичса, премʼєра Естонії Міхала та премʼєра Іспанії Санчеса.

Ми сьогодні в Києві, тому що Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи, — написала Фон дер Ляєн у соцмережі X.

У ніч проти понеділка вона також зазначила, що будівлі Єврокомісії були підсічені кольорами прапору України, бо це «кольори опору імперіалізму».

Наші хоробрі сусіди, партнери та майбутні члени ЄС, — наголосила президента Єврокомісії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів