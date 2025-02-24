В Киев на третью годовщину вторжения рф прибывают мировые лидеры

https://racurs.ua/n204296-v-kiev-na-tretu-godovschinu-vtorjeniya-rf-pribyvaut-mirovye-lidery-video.html

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До Києва уранці 24 лютого прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта.

У треті роковини початку повномасштабної агресії рф у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Також у Києві зустріли премʼєра Канади Трюдо, президентів Литви і Латвії — Науседу і Рінкевичса, премʼєра Естонії Міхала та премʼєра Іспанії Санчеса.

Ми сьогодні в Києві, тому що Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи, — написала Фон дер Ляєн у соцмережі X.

У ніч проти понеділка вона також зазначила, що будівлі Єврокомісії були підсічені кольорами прапору України, бо це «кольори опору імперіалізму».