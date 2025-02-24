Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киев на третью годовщину вторжения рф прибывают мировые лидеры

В Киев на третью годовщину вторжения рф прибывают мировые лидеры (ВИДЕО)

24 фев 2025, 08:24
999

До Києва уранці 24 лютого прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта.

У треті роковини початку повномасштабної агресії рф у столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Також у Києві зустріли премʼєра Канади Трюдо, президентів Литви і Латвії — Науседу і Рінкевичса, премʼєра Естонії Міхала та премʼєра Іспанії Санчеса.

Ми сьогодні в Києві, тому що Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи, — написала Фон дер Ляєн у соцмережі X.

У ніч проти понеділка вона також зазначила, що будівлі Єврокомісії були підсічені кольорами прапору України, бо це «кольори опору імперіалізму».

Наші хоробрі сусіди, партнери та майбутні члени ЄС, — наголосила президента Єврокомісії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров