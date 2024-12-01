Пьяный польский дальнобойщик устроил в Германии ДТП - пострадали 26 человек

https://racurs.ua/n201736-pyanyy-polskiy-dalnoboyschik-ustroil-v-germanii-dtp-postradali-26-chelovek.html

Ракурс

П’яний польський далекобійник влаштував масову ДТП у Німеччині — постраждали одразу 26 людей.

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Напередодні ввечері очевидці повідомили, що автобаном в районі міста Нойс (земля Північний Рейн-Вестфалія) вантажівка їде зигзагами. Поліцейські спробували зупинити вантажівку, однак у них це не вийшло — у результаті водій, у крові якого згодом виявили алкоголь, виїхав на зустрічну смугу і протаранив машини, що їхали, пише Bild.

У результаті вантажівку розвернуло, вона повністю перегородила дорогу. Поліцейські затримали водія на місці — ним виявився 30-річний громадянин Польщі. Повідомляється, що він був сильно п’яний, також його перевіряють на вживання наркотиків.

Загалом у ДТП постраждали 50 автомобілів. 26 людей отримали травми: у восьми з них серйозні поранення, один потерпілий перебуває у критичному стані.