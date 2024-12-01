Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
П'яний польський далекобійник влаштував у Німеччині ДТП — постраждали 26 людей

П’яний польський далекобійник влаштував у Німеччині ДТП — постраждали 26 людей

1 гру 2024, 12:44
999

П’яний польський далекобійник влаштував масову ДТП у Німеччині — постраждали одразу 26 людей.


.

Напередодні ввечері очевидці повідомили, що автобаном в районі міста Нойс (земля Північний Рейн-Вестфалія) вантажівка їде зигзагами. Поліцейські спробували зупинити вантажівку, однак у них це не вийшло — у результаті водій, у крові якого згодом виявили алкоголь, виїхав на зустрічну смугу і протаранив машини, що їхали, пише Bild.

У результаті вантажівку розвернуло, вона повністю перегородила дорогу. Поліцейські затримали водія на місці — ним виявився 30-річний громадянин Польщі. Повідомляється, що він був сильно п’яний, також його перевіряють на вживання наркотиків.

Загалом у ДТП постраждали 50 автомобілів. 26 людей отримали травми: у восьми з них серйозні поранення, один потерпілий перебуває у критичному стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів