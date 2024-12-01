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Украина получит значительную помощь от ЕС в 2025 году

ЕС в 2025 году будет выделять Украине 1,5 млрд евро ежемесячно — президент Евросовета

1 дек 2024, 18:33
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Євросоюз продовжить надавати Україні економічну, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, до кінця року для підтримки українського бюджету будуть виділені 4,2 млрд євро, а наступного року ЄС перераховуватиме Україні 1,5 мільярда євро щомісяця.


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Про це сьогодні, 1 грудня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив Президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє агентство «Укрінформ».

«Уже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро, щоб підтримати український бюджет, — зазначив він. — На додачу до цього починаючи з наступного місяця (з січня — ред.) ми будемо надавати ще цілий рік щомісяця по 1,5 мільярда євро допомоги».

За словами Кошта, ці кошти будуть отримані від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей.

Кошта також наголосив, що Євросоюз посилюватиме тиск на російську економіку і вже готує 15-й пакет санкцій, щоб послабити спроможності рф продовжувати злочинну війну проти України.

Джерело: «Укрінформ»


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