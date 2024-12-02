Корректировщицу российских авиаударов задержала СБУ. Фото:

https://racurs.ua/n201768-navodnicu-rossiyskih-raket-na-chernigov-zaderjala-sbu.html

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Агентку російської воєнної розвідки затримали на Чернігівщині.

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Місцева мешканка, яку ГРУ росії завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах, коригувала повітряні атаки ворога. Саме за її наведенням на початку листопада росіяни вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59. Про це 2 грудня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Також окупанти наказали їй встановити приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей. За допомогою замаскованої «відеопастки» ворог хотів відслідкувати локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

Однак спецслужба зламала плани ворога — зрадницю затримали поблизу її помешкання у Чернігові. У жінки вилучили пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Правоохоронці вже повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Миколаєві колишнього викладача місцевого університету, який коригував ракетно-дронові удари ворога по обласному центру. Зрадник намагався виявити бойові позиції ППО, щоб направити російські ракети в її «обхід». Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав.