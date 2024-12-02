Более 30 «Шахедов» залетели в беларусь ночью. Фото:

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Ракурс

Десятки ударних БпЛА типу Shahed залетіли в білорусь минулої ночі.

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Протягом останньої ночі, з 1 на 2 грудня, на білоруську територію залетів 31 російський дрон. Деякі дрони залітали на територію білорусі не один раз. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Зазначається, що російські дрони проходили через «білоруський коридор» та залітали в напрямку Лоєва, Брагіна, Річиці, Мозиря, Гомеля та Хойника. При цьому, один із них рухався в напрямку білорусі, потім розвернувся і вилетів до рф, звідти він знову розвернувся до білорусі і ще раз назад до росії.

Перший захід дрона зафіксували о 23.03 — «Шахед» залетів через Комарин у «білоруський коридор» і пройшовши над територією вилетів у напрямку Чорнобиля.

Моніторингова група вказує, що вчора чергова авіація білоруських Військово-повітряних сил не піднімалася у повітря. Однак вночі над територією білорусі та росії було локаційно втрачено шість дронів.

Нагадаємо, у ніч на 2 грудня 2024 року із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ ворог запустив 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Було знищено 52 дрони, а ще 50 безпілотників були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ.