Російська армія вночі атакувала Україну 110 безпілотниками. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія атакувала Україну 110 безпілотниками.

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У ніч на 2 грудня 2024 року із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ ворог запустив 110 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожі БпЛА збивали у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наразі відомо про знищення 52 дронів.

Ще 50 безпілотників були локаційно втрачені, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ. Шість дронів полетіли в білорусь та росію, ще один перебував у повітрі.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 2 грудня атакували дронами-камікадзе Тернопіль. Один із «Шахедів» влучив у житловий будинок. Загинула одна особа, щонайменше троє дістали поранення. Зруйнована низка квартир.