Російський «Шахед» влучив у житловий будинок в Тернополі, є жертви

«Шахед» влучив у житловий будинок в Тернополі. Фото: ДСНС

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Країна-агресор росія атакувала Тернопіль дронами-камікадзе.

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Один із ворожих «Шахедів» влучив у багатоквартирний житловий будинок. Це спричинило масштабну пожежу. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. Близько 100 мешканців евакуювали.

Зараз на місці події працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. ДСНС закликало не ігнорувати сигнали тривоги.

Міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував у Telegram, що після влучання ворожого БпЛА у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на верхньому п’ятому поверсі та частково третій і четверті поверхи.

А лікарі роблять все можливе, щоб врятувати поранених. А міська влада готує місце для тимчасового перебування тернополян, квартири яких зруйновано.

Нагадаємо, 1 листопада російські загарбники атакували з безпілотника рейсовий автобус. Внаслідок цього постраждали 35-річна та 44-річна жінки.