Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські дрони продовжують атакувати громадський транспорт Херсона, фото: Рух «Чесно»

Російський безпілотник знову атакував рейсовий автобус у Херсоні — ОВА

1 гру 2024, 17:42
999

У Херсоні сьогодні, 1 грудня, о 15.40 російські загарбники знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.


.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок вибуху:

  • 35-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Бригада «екстренки» надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась;
  • 44-річну жінку з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні рашисти атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Загинули троє мирних жителів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів