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Ракурс
Российские дроны продолжают атаковать общественный транспорт Херсона, фото: Движение «Честно»

Российский беспилотник снова атаковал рейсовый автобус в Херсоне — ОВА

1 дек 2024, 17:42
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У Херсоні сьогодні, 1 грудня, о 15.40 російські загарбники знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.


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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок вибуху:

  • 35-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Бригада «екстренки» надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась;
  • 44-річну жінку з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні рашисти атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Загинули троє мирних жителів.

Источник: Ракурс


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