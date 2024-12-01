Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские дроны продолжают атаковать общественный транспорт Херсона, фото: Движение «Честно»
Российский беспилотник снова атаковал рейсовый автобус в Херсоне — ОВАhttps://racurs.ua/n201746-rossiyskiy-bespilotnik-snova-atakoval-reysovyy-avtobus-v-hersone-ova.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 1 грудня, о 15.40 російські загарбники знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.
.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок вибуху:
- 35-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Бригада «екстренки» надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась;
- 44-річну жінку з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні рашисти атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Загинули троє мирних жителів.
Загрузка...