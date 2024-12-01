Российские дроны продолжают атаковать общественный транспорт Херсона, фото: Движение «Честно»

https://racurs.ua/n201746-rossiyskiy-bespilotnik-snova-atakoval-reysovyy-avtobus-v-hersone-ova.html

Ракурс

У Херсоні сьогодні, 1 грудня, о 15.40 російські загарбники знову атакували з безпілотника рейсовий автобус.

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Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок вибуху:

35-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Бригада «екстренки» надала їй допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась;

44-річну жінку з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні рашисти атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. Загинули троє мирних жителів.